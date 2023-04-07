На службу в исправительные учреждения Удмуртии поступили пять щенков восточно-европейской овчарки

Фото: пресс-служба УФСИН по Удмуртии

Пять щенков восточно-европейской овчарки в скором времени пополнят ряды служебных собак в исправительных учреждениях Удмуртии, об этом сообщает пресс-служба УФСИН по республике.

Щенков привезли из питомника служебного собаководства Пермского института ФСИН России. Их распределили между исправительными учреждениями Сарапула, станцией Люга и селом Азино. Ближайший месяц животные проведут на карантине – так положено, – а потом их начнут обучать инструкторы-кинологи.

Фото: пресс-служба УФСИН по Удмуртии

Сообщается, что щенки пройдут два курса дрессировки: сначала их научат обычным командам, а потом будут тренировать по розыскному профилю. В дальнейшем подросших собак направят на подготовку в межрегиональные учебные центры УФСИН.

Фото: пресс-служба УФСИН по Удмуртии

В начале лета в исправительные учреждения Удмуртии поступят еще несколько щенков немецкой овчарки. На сегодняшний день там служат более 140 специально обученных собак.

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