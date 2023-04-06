Пропавшего рыбака нашли мертвым в реке в Удмуртии

Фото: МЧС Удмуртии @mchsUR

6 апреля примерно в 15:00 в реке Чепца спасатели обнаружили погибшего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии.

Накануне мужчина отправился на рыбалку, подготовил для этого резиновую лодку и снасти. Но обратно так и не вернулся – его мертвым доставили на берег сотрудники МЧС. В ведомстве отметили, что о пропаже рыбака заявили жители поселка Балезино.

Следственные органы устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

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