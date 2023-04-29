Жители Ижевска пожаловались на неприятный запах в некоторых частях города

Почему в городе плохо пахнет Фото: Михаил ФРОЛОВ

Утром 29 апреля, около 9:30, жители Ижевска начали жаловаться на витающие над городом неприятные запахи. Одни ижевчане утверждали, что пахнет «свалкой», другие говорили, что запах похож на навозный, а кто-то даже учуял аммиачную составляющую.

Люди рассказывали и писали в социальных сетях, что пахнет в центре города и в Металлурге, а также на улицах 10 лет Октября, Ворошилова, 40 лет Победы и 9 января.

В пресс-службе Администрации Ижевска сообщили, что городская система водоотведения работает штатно, то есть этот запах не может принадлежать сточным водам.

Никакой информации о выбросах нет. Очевидно, что поводов для паники нет тоже. При этом источник остается неизвестным.

Напомним, подобные ситуации возникали в Ижевске и раньше, например, в августе 2022 года странные запахи ощущались населением несколько дней. На тот момент эксперты объяснили это неблагоприятными метеоусловиями, при которых воздух над городом застаивается и в нем начинают смешиваться все запахи – потому каждый и чувствует что-то свое. Отметим, что обычно это связано с жаркой погодой, а апрель в этом году выдался необычайно теплым.

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