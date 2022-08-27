Жители Ижевска жалуются на неприятный запах. Фото: архив

С 25 августа жители Ижевска жалуются на странный запах на улице. Вонь ощутили в разных районах города.

«Что за неприятный аромат уже третий день на Татарике… Вчера в центре было также», – пишут горожане.

«На неприятный запах многие жалуются в городке Машиностроителей», – делятся жители Ижевска.

«Уже не первый раз такая вонь. Живем в центре. В вечернее время вонь усиливается. Как на птицефабрике живем», – рассказывают недовольные люди в социальных сетях.

«Вышла вечером 25 августа в магазин на улице Репина, столкнулась с ужасающим запахом. Не понимаю, что это может быть, откуда?», – задается вопросом ижевчанка.

На сайте Удмуртского гидрометцентра написано, что до 30 августа 2022 года на территории Удмуртии, в том числе в Ижевске, сохранятся метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

Мы обратились за пояснениями к нашему постоянному эксперту, старшему преподавателю кафедры экологии и природопользования УдГУ Дмитрию Адаховскому.

Он пояснил, что значит понятие «неблагоприятные метеоусловия». Под ними понимается условия, когда при антициклонической погоде воздух опускается вниз. При опускании воздуха и отсутствии ветра происходит застой всех выбросов от заводов, машин и предприятий, которые попадают в атмосферу.

«Особенно ситуация характерна для низкого ландшафта. Яркий пример – Зарека, где к тому же есть завод «Ижсталь», от которого идет рыжий дым. Если зимой холодно, и теплый воздух идет вверх, то сейчас выбросы застаиваются», – заключил Дмитрий Адаховский.

Также возможно, что именно по этой причине ижевчанка Екатерина утром 27 августа обнаружила на своей машине странную пыль, которой не было ещё вчера.

Приличный слой пыли обнаружила жительница Ижевска на своей машине, район Буммаш. Фото: ижевчанка Екатерина

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