Финалистка проекта «Голос Удмуртии» Снежана Широких взяла гран-при на фестивале «Золотой голос России»

Фото: Эдуард Карипов, vk.com/id534483172

Гран-при на XX Юбилейном российском фестивале «Золотой голос России» удалось получить жительнице Ижевска Снежане Широких. «Комсомолка» уже писала о ней: в 2022 году она стала одной из финалисток конкурса «Голос Удмуртии», а до этого участвовала в конкурсе «Песни нашей Победы».

Радостной новостью Снежана поделилась с подписчиками на своей личной странице ВКонтакте.

Она рассказала, что подала заявку на конкурс еще в феврале, сразу настроившись не просто на участие, а на победу.

«Я твердо и без сомнения решила, что надо побеждать и только побеждать! На другое я не была согласна!», – делится эмоциями Снежана.

Готовиться пришлось много, под чутким руководством педагога по вокалу. На сцену Концертного зала «Останкино» в Москве ижевчанка вышла 27 апреля, завоевав главную награду.

По словам самой конкурсантки, музыкой она занималась с детства, но в юности попасть на сцену не сложилось: Снежана выбрала профессию бухгалтера, стала мамой. А когда выросли дети, появилась возможность снова заняться творчеством, и успехи не заставили себя ждать.

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