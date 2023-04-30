Новинки военной техники представят на Параде Победы в Ижевске

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В механизированной колонне Парада Победы проедут новые образцы военной техники. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Ижевска.

9 мая жители города смогут увидеть разработку Концерна «Калашников» – комплекс дистанционного наблюдения и ретрансляции «Гранат-4», боевую машину «Тайфун-ПВО» и Универсальный мишенный комплекс «Адъютант» от завода «Купол».

«В составе последнего – беспилотные мишени ракетного, самолетного и вертолетного типа. По совокупности характеристик комплекс не имеет аналогов в мире», – рассказал Олег Бекмеметьев.

Увидеть новинки техники можно и заранее – на репетиции 3 и 7 мая с 19:00 до 22:00 на Центральной площади и во время самого Парада Победы 9 мая.

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