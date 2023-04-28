Владимир Путин наградил лыжницу Галину Кулакову орденом Почета

В этом году Галине Кулаковой исполнится 81 год
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Президент России наградил титулованную советскую лыжницу, уроженку Удмуртии Кулакову Галину орденом Почета. Соответствующий указ был опубликован на сайте Кремля 27 апреля.
Спортсменку наградили за вклад в развитие физической культуры, популяризацию отечественного спорта и многолетнюю работу.
Напомним, ранее именитая спортсменка согласилась на встречу с «Комсомолкой» и рассказала о своем увлечении автомобилями и жизни после завершения карьеры.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
В Ижевске изменился формат борьбы с борщевиком
60 новобранцев из Удмуртии отправились к местам несения службы
Жительницу Узбекистана задержали после осуществления закладки наркотиков в Ижевске