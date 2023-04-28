Владимир Путин наградил лыжницу Галину Кулакову орденом Почета

В этом году Галине Кулаковой исполнится 81 год Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Президент России наградил титулованную советскую лыжницу, уроженку Удмуртии Кулакову Галину орденом Почета. Соответствующий указ был опубликован на сайте Кремля 27 апреля.

Спортсменку наградили за вклад в развитие физической культуры, популяризацию отечественного спорта и многолетнюю работу.

Напомним, ранее именитая спортсменка согласилась на встречу с «Комсомолкой» и рассказала о своем увлечении автомобилями и жизни после завершения карьеры.

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