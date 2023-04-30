Победитель «Голоса Удмуртии» спел на программе Андрея Малахова

Фото: vk.com/avprozorov

После проекта «Голос Удмуртии» (0+) творческая жизнь участников становится еще ярче и насыщеннее. Финалистка проекта Снежана Широких 27 апреля взяла гран-при на фестивале «Золотой голос России», а сегодня стало известно, что победителя «Голос Удмуртии-2022» Артемия Прозорова пригласили на программу Андрея Малахова «Песни от всей души» (12+). Отец Артемий рассказал о съемках и участии в шоу, которое выйдет в эфир 7 мая.

«Подумал, что это мошенники»

Звонок от редактора «Россия-1» поступил поздно вечером. Артемию Прозорову сказали, что в интернете увидели клип на песню «Я люблю тебя, жизнь» и заинтересовались не только Артемием, но и его семьей.

«Хотели взять интервью у детей, семьи, моей мамы и спросить о нашем служении, но моя первая мысль была о том, что это мошенники. Все-таки много их сейчас развелось. Решил согласиться и сказал: «Приезжайте». Если не мошенники, то приедут. И действительно, приехали», – рассказал «Комсомолке» настоятель.

Встретилась съемочная группа с победителем вокального проекта в Селтах 25 апреля. Сняли для сюжета богослужение, молитвенный дом и семью отца Артемия, а после, 27-го, вместе с героями съемочная группа отправилась в Москву.

«Поездка прошла на одном дыхании. Радостные эмоции, приятные ощущения были на протяжении всего пути. Вот только пришлось ехать не всей семьей – двоих малышей пришлось оставить дома, со мной была супруга и трое детей», – вспоминает победитель «Голоса Удмуртии».

О закулисной жизни

На масштабных проектах зачастую царит очень необычная атмосфера: все суетятся, пытаются выстроить нужный кадр, подобрать одежду или нанести макияж.

«Я в восторге от того, что все было настолько профессионально и отточено. Съемочная команда, редакторы, продюсеры – все знали свою рабочую зону и что им необходимо делать. Было здорово за всем наблюдать».

Сами съемки проходили порядка трех часов, но благодаря приятной обстановке никакого напряжения не чувствовалось. Как рассказал Артемий, все было сделано для гостей: чтобы заранее чувствовали себя комфортно, для них провели небольшую экскурсию, рассказали о том, что их ждет в процессе, показывали, где будут сидеть и с каких камер сниматься.

Обмен сюрпризами

На своей страничке в ВК Артемий Прозоров упомянул, что получил неожиданный и приятный сюрприз, однако что это было, остается загадкой – подписал документ о неразглашении. Но нам же остается только догадываться, что это за сюрприз «семейного характера».

«Мы с семьей привезли подарки для Андрея Николаевича от нашей церкви. Это были маленькие сувенирные лапти, сделанные руками прихожан, а также ребята из воскресной школы сделали для ведущего деревянное яйцо. Тем более нам сказали, что Малахов – верующий человек и тесно связан с церковью. Еще привезли пучок из 33 свечей, символизирующий возраст Христа на земле, селтинский мед и две книги про прадедов-священников моей супруги», – рассказал настоятель.

Победа решает?

Победитель «Голоса Удмуртии» (0+), рассказал, что во время приезда съемочной группы федерального телеканала в Селты были сняты кадры, которые попали в клип его песни.

Дело в том, что во время съемок оригинала младшие дети были еще слишком маленькие и не участвовали в процессе. Зато сейчас в клипе бегут уже не трое, а все пять малышей

Выход программы состоится 7 мая в 18:00 на телеканале «Россия-1»

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