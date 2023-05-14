Гороскоп на день: 15 мая Тельцам захочется совершить необдуманный поступок, а Овнам – получить нежных чувств от второй половинки

Вселенная слышит вас Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска рассказала, что ждет каждый знак зодиака в следующем дне.

ОВЕН

Вы будете нуждаться в поддержке и заботе. Так что не отказывайте себе в удовольствии получить нежности от любимого человека.

ТЕЛЕЦ

У вас появится склонность к авантюрам или к необдуманным поступкам. Стоит воспользоваться таким шансом и рискнуть. Любой исход станет положительным для вас.

БЛИЗНЕЦЫ

Вам же, наоборот, лучше провести день спокойно. В первой половине дня будут преследовать препятствия в делах, но они не смогут серьезно помешать планам и целям.

РАК

В этот день вы получите приятные сюрпризы и подарки от друзей и родственников. Так что расслабьтесь и готовьтесь быть в центре внимания.

ЛЕВ

В последнее время ваши эмоции зашкаливают. Устройте для себя вечер спа-процедур и полного погружения в релакс.

ДЕВА

Если вы мечтали о том, чтобы ваша жизнь изменилась в лучшую сторону, то вот он, ваш шанс. Откроются новые возможности, благодаря которым можно будет найти ответы на множество вопросов.

ВЕСЫ

Это время может стать периодом любовных переживаний и разочарований в любви. Не исключено, что с вами произойдет любовная история, которая оставит след в вашем сердце.

СКОРПИОН

Пора привести свою жизнь в порядок. Устройте для себя некий сеанс психотерапии. Спросите сами себя о том, все ли вас устраивает, и что бы хотели изменить.

СТРЕЛЕЦ

Ваши лидерские способности оценят в полном объеме. К вам будут подходить за советом, а также просить направить их в принятии трудного решения.

КОЗЕРОГ

Даже в самый напряженный и отважный момент вы будете абсолютно спокойны. Будьте уверены, все под контролем.

ВОДОЛЕЙ

В вашей жизни грядут грандиозные изменения, однако, чтобы они случились, нужно усердно потрудиться. Путь к успеху все-таки прокладывается через тернии.

РЫБЫ

Вы с легкостью будете адаптироваться в новых условиях и находить общий язык с людьми. Это позволит вам успешно продвигаться по карьерной лестнице, а также наладить контакты с нужными людьми.

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