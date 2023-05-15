Облачную телефонию от «Ростелекома» выбрали 2 500 организаций Удмуртии

Фото: предоставлено клиентом

«Ростелеком» подключил к сервису «Виртуальная АТС» 2,5 тысячи организаций в Удмуртской Республике. С мая 2022-го по май 2023 облачную телефонию провайдера выбрали 200 юридических лиц региона.

Виртуальная АТС – многофункциональная цифровая платформа для государственных структур и бизнеса различных отраслей. В Удмуртии сервис чаще всего выбирают организации сферы услуг: ретейл, бьюти-индустрия, заведения общественного питания, гостиницы и туристические центры.

Для подключения виртуальной АТС необходим только проводной интернет. Облачная телефония проста в использовании и ее легко дополнить необходимыми опциями: создать голосовое меню, развернуть контакт-центр, настроить короткую внутреннюю нумерацию, вести запись разговоров операторов с клиентами.

Снежана Белокрылова, индивидуальный предприниматель, владелица сети кулинарий-пекарен «Русские пироги»:

«Мы работаем в сфере общественного питания уже 13 лет. С ростом клиентской базы принимать заявки по стационарному телефону стало сложно – заказчики не всегда могли дозвониться до нас с первого раза. Виртуальная АТС от “Ростелекома” помогла нам решить проблему: теперь звонки перенаправляются на свободных специалистов, а все обращения фиксируются».

При переходе на облачную телефонию организации Ижевска, Сарапула, Глазова и Воткинска могут сохранить действующие городские номера.

Александр Костылев, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами филиала ПАО «Ростелеком» в Удмуртской Республике:

«Виртуальная АТС – самая востребованная услуга для бизнеса. Сервис легко адаптировать под задачи любых организаций, от клиента не требуется капитальных вложений в инфраструктуру связи. При наличии интернета наши специалисты за несколько дней развернут облачную телефонию во всех офисах заказчика и настроят необходимые опции».

Дополнительная информация об услугах «Ростелекома» – на сайте компании и по номеру 8 800 200 16 61.

Реклама. ПАО “Ростелеком”.