В мае МТС проведет новую серию бесплатных вебинаров для предпринимателей Удмуртии

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Эксперты МТС в мае проведут очередную серию бесплатных вебинаров для бизнеса Удмуртии (18+). На встречах специалисты расскажут о цифровых российских сервисах, помогающих компаниям вести бизнес и привлекать клиентов в период нестабильности. Участие в вебинарах бесплатное, нужна предварительная регистрация.

23 мая в 11:00 (мск) начнется вебинар «Цифровизация HR: ЭДО и облачные технологии», где с участниками поделятся информацией, как организовать прием на работу, управление командировками, отпусками и сервисными заявками без единого бумажного документа.

23 мая в 12:00 (мск) состоится вебинар «МТС Маркетолог и Яндекс Реклама: простые инструменты продвижения», где можно будет узнать про бесплатные возможности для увеличения продаж, которые появились совсем недавно.

23 мая в 13:00 (мск) на вебинаре «Как перенести обучение и адаптацию на отечественное ПО» вы узнаете о российской компании Webinar Group с экосистемой сервисов для онлайн-встреч, вебинаров, виртуальных мероприятий, совместной работы и смешанного обучения.

24 мая в 10:00 (мск) стартует вебинар «Контроль объектов агропромышленного комплекса на основе технологий интернета вещей». Эксперты поделятся инструментами, позволяющими вести удаленный мониторинг температуры и влажности, учет потребления воды и электричества на удаленных объектах.

25 мая в 13:00 (мск) пройдет вебинар «Как внедрить отечественную платформу для онлайн-обучения и коммуникаций в вузах», чтобы сделать онлайн-обучение качественным и удобным.

30 мая в 11:00 на вебинаре «Cloud SD-WAN. Решение для объединения филиалов в безопасную сеть» вы узнаете, кому и когда будет полезен облачный сервис.

30 мая в 13:00 (мск) стартует вебинар «Как развернуть в компании платформу Webinar для онлайн-встреч и мероприятий», на котором эксперты поделятся инструментами для проведения совещаний, стратегических сессий и встреч на всю компанию из браузера или мобильного приложения.