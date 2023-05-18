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НовостиНедвижимость18 мая 2023 3:58

Опоры устанавливают на мосту через реку Умяк в Удмуртии

Уже выполнили погружение свай
Алина Гужавина
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Мост через реку Умяк в Кизнерском районе республики упрочняют опорами. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Подрядчик уже выполнил 15% работы – установил сваи.

«Работы на объекте объемные, деревянный мост станет железобетонным с двухполосным движением и асфальтобетонным покрытием», – сообщил начальник отдела организации, ремонта и содержания искусственных дорожных сооружений «Управтодор» Максим Зоренко.

Сам мост через реку закрыли еще в 2012 году. В этом году в планах перевести один закрытый и два действующих деревянных моста в железобетонные.

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