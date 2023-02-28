Масштабная реконструкция ждет мост через реку Умяк в Удмуртии

Фото: Ярослав Семенов

В Удмуртии решено отремонтировать мост через реку Умяк. Объект ждет масштабная реконструкция. Об этом заявил Ярослав Семенов, председатель правительства республики.

Движение по мосту было закрыто еще в далеком 2012 году. Он признан аварийным: одна из опор рухнула, а деревянные элементы пролетов полностью прогнили.

«Жители деревни Поляково ездят в райцентр в объезд через Бемыж. Но дорога получается длиннее на целых 17 км. Ситуацию в этом году исправим», - заявил Ярослав Семенов.

Фото: Ярослав Семенов

В ходе ремонтных работ будут заменены все деревянные конструкции моста на железобетонные, рабочие установят новые барьерные ограждения, будет уложено асфальтовое покрытие.

На сегодняшний день уже демонтировали старый деревянный мост, рабочие вбивают сваи для устройства опор.

Ранее стало известно, что в марте начнется ремонт еще одного моста - через реку Пызеп в Кезском районе Удмуртии.

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