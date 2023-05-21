Погода в Ижевске на день: 21 мая облачно и +27°С

Желаем хорошего дня! Фото: Сергей Березин
Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 21 мая.
По прогнозам республиканского гидрометцентра, сегодня ожидается небольшая облачность. Температура воздуха составит +25°..+27°С.
Ветер восточный со скоростью 3-8 м/с.
Ночью столбик термометра опустится до +9°..+16°С.
Желаем вам хорошего дня!
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