Погода в Ижевске на день: 21 мая облачно и +27°С

Желаем хорошего дня! Фото: Сергей Березин

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 21 мая.

По прогнозам республиканского гидрометцентра, сегодня ожидается небольшая облачность. Температура воздуха составит +25°..+27°С.

Ветер восточный со скоростью 3-8 м/с.

Ночью столбик термометра опустится до +9°..+16°С.

Желаем вам хорошего дня!

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