Памятная стела медсестре фронтовых лет появилась в Сарапуле

Фото: vk.com/pinchuk_e

На территории сарапульской городской больницы появилась стела медсестре фронтовых лет. Об этом сообщила вице-премьер Эльвира Пинчук на своей странице в ВК.

В военные годы в этом городе работали 15 стационарных и полевых госпиталей, проводились курсы медсестер, а также переподготовка врачей.

На самой стеле изображена медсестра военных лет, солдат Красной армии и боец, защищающий Родину в настоящее время.

«Сейчас наши медицинские работники продолжают спасать жизни, работают на новых российских территориях и в зоне СВО. Настоящие герои!», – написала Эльвира Пинчук.

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