Минздрав Удмуртии прокомментировал ситуацию с центром «Камский доктор» в Сарапуле

Лечебно-диагностический центр «Камский доктор» в Сарапуле. Фото: Наталья Зиятдинова

17 мая в лечебно-диагностическом центре «Камский доктор» в Сарапуле опечатали и арестовали медицинское оборудование. Это связано с домашним арестом экс-гендиректора АО «СЭГЗ» Сергея Мусинова, сообщает управление СК РФ по Удмуртии.

Из-за ареста оборудования жители города лишились возможности пройти, например, МРТ. Кроме этой больницы эту диагностическую процедуру негде было сделать, ведь в городской больнице есть только компьютерный томограф.

В Минздраве Удмуртии подчеркнули, что наблюдают за ситуацией вокруг клиники «Камский доктор».

«Территориальным Фондом ОМС УР данной медицинской организации на 2023 год были выделены объемы на проведение плановых диагностических МРТ-исследований за счет средств ОМС. Если выполнение обязательств по проведению диагностических исследований клиникой будет невозможно, нуждающиеся в таком исследовании жители Сарапула будут перенаправлены для оказания помощи в медицинские организации города Ижевска», - уточнили в ведомстве.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Горячей воды не будет в Ижевске из-за отключения ТЭЦ-2

Гороскоп на неделю: с 22 по 28 мая Козерогам стоит быть осторожнее на любовном фронте, а Овнам – в проявлении инициативности

Видео: во время погони водитель врезался в 4 машины в Ижевске