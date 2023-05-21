В более 190 домах Ижевска пройдет отключение горячей воды с 22 мая по 4 июня

Фото: архив редакции

Более 190 домов Ижевска останутся без горячей воды с 22 мая по 4 июня. Об этом сообщает пресс-служба удмуртского филиала ПАО «Т Плюс».

Отключение произойдет в связи с проведением гидравлических испытаний в Соцгороде, а также на ул. 40 лет Победы, Васнецова и Никонова..

В каких домах не будет горячей воды:

ул. 40 лет ВЛКСМ 13а, 29, 31;

ул. Василия Чугуевского 9;

ул. Владимира Краева 48, 48а, 48г;

ул. Воровского 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 117, 118, 118а, 119, 119а, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 129, 133, 135, 137;

ул. Восточная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 12, 14, 16, 18;

Гольянский поселок 1;

ул. Карла Либкнехта 18, 22, 24, 26, 26а, 60, 62, 64, 66, 72, 74, 76, 78, 80, 82;

Карлутская набережная 1а, 5, 7, 13;

Ключевой поселок 35, 37, 39, 39Б, 41, 43а, 55а, 55в, 61а, 61Б, 61в, 63а, 65, 71а, 75, 81, 81в, 83, 85, 85Б;

ул. Коммунаров 144, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183;

ул. Ленина 84, 86, 88, 94, 94а, 96, 96а, 98, 98а, 100, 100 литер К, 102;

ул. Марата 1, 2а;

ул. Орджоникидзе 8, 10, 12, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 25а, 26а, 27а, 27Б, 27в, 28а, 31, 31а, 33, 33а, 33Б, 35, 35Б, 41а, 53, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 71;

пр. Орджоникидзе 2, 4;

ул. Пастухова 84, 86, 88, 90;

пер. Прасовский 2, 4, 5;

ул. Промышленная 25, 27, 31, 35, 52;

ул. Пушкинская 136, 136а, 138, 140, 144, 146, 148, 150, 150а, 152;

ул. Удмуртская 139а, 153, 155, 157, 159, 161, 161а, 163, 196, 198, 202, 204, 206, 208, 210, 212;

ул. Циолковского 9, 13, 15, 20, 22/1, 22/2, 22/3;

ул. 10 лет Октября 80;

ул. 40 лет Победы 69, 71, 73, 75, 85, 121, 107, 135;

ул. Васнецова 2 к.1, к.2, к.3;

ул. Конструктора-Оружейника Никонова 28.

Просьба жителям не оставлять автомобили у теплотрасс и люков из-за возможности выхода воды и образования провалов. При обнаружении подобных случаев обращаться по номеру телефона: 8 (3412) 903-543, 903-545 или 998-072

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