Горячей воды не будет в Ижевске из-за отключения ТЭЦ-2

Фото: архив КП

В Ижевске стартует подготовка к отопительному периоду. Энергетики компании «Т Плюс» с 22 по 28 мая будут работать на ижевской ТЭЦ-2 – это будет возможно лишь при полной остановке объекта. Об этом сообщает пресс-служба «Т Плюс».

На ТЭЦ модернизируют часть газового оборудования, проведут ремонт на генерирующих мощностях станции.

Большинство домов, подключенных к ТЭЦ-2, будут получать горячую воду из других источников. Так, северные, северо-западные микрорайоны и Буммаш переключат на ТЭЦ-1; восточные – на Автокотельную.

Но будут и такие районы, где воду все-таки перекроют. Это коснется жителей части микрорайонов Старого аэропорта: ул. Весенней, Ворошилова, Камбарской, Ленина, Молодежной, Союзной, Строителя Шишкина, проспекта Калашникова.

«При переключениях, которые начнутся 21 мая, а также при обратном включении на теплоисточник ТЭЦ-2 29 мая возможно кратковременное снижение параметров горячего водоснабжения в домах», - уточнили в компании.

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