Выставка экологичных автомобилей пройдет в Ижевске

Фото: vk.com/electrofest18

С 27 по 28 мая в парке Кирова можно будет увидеть зарубежные и российские электромобили. Об этом сообщает министр промышленности республики Виктор Лашкарёв на своей странице в ВК.

На выставке представят электрокары Tesla, BYD, Nissan, Faw Bestune Nat, Chevrolet Volt, VOYAH, BMW, Toyota и Volkswagen. Гости фестиваля увидят также прототип Lada e-Largus и эксклюзивный электроседан Fisker.

Кроме этого, пройдет презентация экологичного такси.

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