ВТБ в Удмуртской Республике увеличил продажи розничных кредитов на четверть

Фото: пресс-служба ВТБ

По итогам января-марта 2023 года число выдач розничных кредитов ВТБ в Удмуртской Республике увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 24%. Жители региона оформили в банке более 3,8 тысяч кредитов на сумму свыше 3 млрд рублей. Продажи в розничном сегменте в Удмуртии стабильно растут от месяца к месяцу: выдачи февраля почти в 1,5 раза превысили январские результаты, продажи марта к февралю показали такой же прирост. Розничный кредитный портфель подразделения на 1 апреля составил 32,9 млрд рублей.

Наибольшим спросом у клиентов ВТБ в республике пользовались кредиты наличными, выдачи которых в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 67%. Жители Удмуртии оформили более 3,1 тысяч таких займов на сумму более 1,6 млрд рублей.

За январь-март ВТБ предоставил жителям региона более 330 ипотечных кредитов на сумму свыше 1 млрд рублей. Практически каждая вторая сделка по ипотеке пришлась на программы с господдержкой. Среди них клиенты ВТБ в регионе впервые чаще выбирали «Семейную ипотеку»: по ней было выдано свыше 367 млн рублей. Второй по популярности стала «Ипотека с господдержкой-2020», по которой за январь-март оформлено сделок на сумму 208 млн рублей.

В сегменте автокредитования результаты регионального подразделения за январь-март превысили показатели за аналогичный период прошлого года на 67% по объему выдач и в два раза – по их числу. Всего за три месяца банк предоставил жителям республики свыше 340 автокредитов на сумму 336 млн рублей. В структуре продаж по-прежнему высокой – более 70% – остается доля кредитов, оформленных на покупку авто с пробегом.

Портфель привлеченных средств населения на отчетную дату составил 41,5 млрд рублей. Наибольшую долю в нем – более 73% от общего объема – занимают депозиты.

«Итоги работы ВТБ в Удмуртии за первый квартал года подтверждают прогнозы по восстановлению рынка розничного кредитования. Мы видим, что население постепенно отходит от сберегательной стратегии, ставшей приоритетной в начале 2022 года, и активно реализовывает отложенные планы на крупные покупки. Драйвером роста потребительского кредитования стали кредиты наличными. В период с января по март важную роль в этом сыграли сезонный фактор, связанный с покупкой подарков к гендерным праздникам, а также запуск новых специальных предложений ВТБ, в том числе кредитов на малые суммы. От месяца к месяцу мы видим повышение заинтересованности наших клиентов в автокредитовании – этому способствует активное развитие российского автопрома и приход на рынок новых азиатских брендов. Спрос на жилищное финансирование в начале года заметно поддержало распространение условий госпрограммы на семьи с двумя несовершеннолетними детьми вне зависимости от даты их рождения. На рынке привлечения мы отмечаем дальнейшую дедолларизацию сбережений и смещение спроса с краткосрочных депозитов на среднесрочные. По нашим прогнозам, в ближайшей перспективе данные тренды сохранятся», – прокомментировала управляющий ВТБ в Удмуртской Республике Екатерина Шумкова.

Также руководитель регионального подразделения банка отметила, что динамичное развитие цифровых сервисов, расширение продуктовой линейки и привлекательные условия по программам лояльности позволили ВТБ в Удмуртии за три месяца года на 9% увеличить базу клиентов, получающих пенсионные выплаты на карту банка. Число оформленных зарплатных карт ВТБ в регионе по сравнению с аналогичным периодом 2022 года выросло почти на четверть.