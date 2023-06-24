Глава Удмуртии Александр Бречалов поддержал выступление президента

Глава Удмуртии призвал бойцов ЧВК из нашей республики не поддаваться на провокации Фото: Архив КП

После выступления Владимира Путина по поводу событий, происходящих в стране, глава Удмуртии Александр Бречалов выступил с заявлением, в котором поддержал президента страны.

Глава региона заверил жителей, что ситуация в Удмуртии находится под полным контролем – все службы, обеспечивающие безопасность, находятся в режиме повышенной готовности с самого начала СВО.

«Дополнительные меры сейчас не требуются. Если что-то изменится - буду держать вас в курсе», – сообщил Бречалов.

Губернатор также обратился к жителям с просьбой воздержаться от поездок в регионы, объявившие режим КТО.

«Друзья, очевидно, что противник воспользуется этой ситуацией и количество самой разной недостоверной информации будет только увеличиваться. Прошу вас доверять только проверенным источникам. Как сказал наш президент - сейчас, когда решается судьба нашего народа, нужно отбросить все распри. Надеюсь, что солдаты ЧВК «Вагнер» как можно скорее прекратят свои незаконные действия. Бойцов ЧВК из нашей республики призываю не поддаваться на провокации», – заключил глава региона.

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