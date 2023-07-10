РСХБ в Удмуртии увеличил сельскую ипотеку до 6 млн рублей и расширил ее на квартиры

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Россельхозбанк в Удмуртской Республике начал прием заявок на выдачу сельской ипотеки по улучшенным условиям: предельный размер кредита увеличен с 3 до 6 млн рублей на одного заемщика; помимо индивидуального жилищного строительства и готового загородного дома средства теперь можно направить и на приобретение квартир на первичном рынке в домах высотой не более 5 этажей, расположенных в опорных населенных пунктах.

«Удмуртия стабильно входит в тройку регионов-лидеров по объему выдачи сельской ипотеки. За три года выдано более 3,5 тысячи кредитов на сумму 7,8 млрд рублей. С начала 2023 года более 400 семей в республике решили свой жилищный вопрос благодаря сельской ипотеке, выдано кредитов на сумму свыше 1 млрд рублей. Около 90% заемщиков берут сельскую ипотеку на приобретение готового дома, 10% – на строительство нового. Наиболее востребованы одноэтажные дома площадью до 100 кв. м. Хотя в последнее время мы отмечаем рост спроса именно на строительство. Программа доступна во всех сельских районах республики. Чаще всего сельскую ипотеку берут в Завьяловском, Воткинском, Сарапульском, Глазовском и Увинском районах», – отметил директор Удмуртского филиала Россельхозбанка Александр Чураков.

Изменения существенно расширяют возможности по приобретению недвижимости на сельских территориях. Так, благодаря действующей возможности для супругов объединять кредит, семья теперь может взять на жилье до 12 млн рублей вместо 6 млн рублей. Возвращение возможности направлять ипотечные средства на квартиры увеличивает количество вариантов жилья. Квартиры должны располагаться в опорных населенных пунктах, определенных Министерством сельского хозяйства. В Удмуртии это Алнаши, Балезино, Вавож, Новый (Воткинский район), Понино (Глазовский район), Грахово, Дебесы, Новая Казмаска (Завьяловский район), Игра, Камбарка, Каракулино, Кез, Кизнер, Киясово, Красногорское, Малая Пурга, Кигбаево (Сарапульский район), Селты, Сюмси, Ува, Шаркан, Юкаменское, Якшур-Бодья, Яр.

Остальные условия сельской ипотеки, реализуемой в составе программы «Комплексное развитие сельских территорий», остались неизменными.

Заемщиками могут стать россияне возрастом от 21 до 75 лет. Средства предоставляются на приобретение жилья в сельской местности. В опорных населенных пунктах с населением до 30 тысяч человек также возможно приобретение квартир в новостройках не более 5 этажей у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Минимальный размер кредита – 100 тысяч рублей при первоначальном взносе 10%, выдается он максимум на 25 лет. Льготная ставка 3% сохранена, при этом в приграничных территориях она снижена до 0,1%.

В целом по стране со старта выдачи сельской ипотеки весной 2020 года Россельхозбанк выдал по этой программе свыше 180 млрд рублей, которые помогли решить жилищный вопрос более чем 85 тысячам семей. Доля банка в выдачах сельской ипотеки составляет 75%. Средний возраст заемщика – 38 лет.

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