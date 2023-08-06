Гороскоп на день: 7 августа Тельцы получат интересное предложение по работе, а планы Дев нарушатся

Гороскоп на 7 августа
Фото: Мария Бакланова
Астролог из Ижевска рассказал, что ждет нас 7 августа.
ОВЕН
Не стесняйтесь самовыражаться, быть собой и говорить то, что думаете. Ваша искренность поможет привлечь потенциального партнера, который будет ценить вас именно таким, какой вы и есть.
ТЕЛЕЦ
Тельцы могут получить интересное предложение, связанное с работой. Но не стоит сразу же соглашаться: подумайте о подводных камнях. Оставайтесь открытыми для новых идей и не бойтесь нестандартных решений.
БЛИЗНЕЦЫ
Стоит обратить внимание на свои расходы. Финансовая ситуация может сложиться не в лучшую для вас сторону. Откажитесь от незапланированных трат и рискованных вложений.
РАК
Стоит найти баланс между работой и отдыхом, чтобы чувствовать себя гармонично. Не берите на себя лишнее, но и о своих прямых обязанностях тоже не забывайте. Все будет хорошо.
ЛЕВ
Стоит проявить настойчивость, когда кто-то попытается нарушить ваши личные границы. Иначе их нарушать начнут чаще. Не стесняйтесь сказать, если вам что-то не нравится – вы имеете на это полное право.
ДЕВА
Ваши планы могут резко поменяться из-за непредвиденных обстоятельств. Придется проявить гибкость. Но ваша энергия поможет справиться с любыми задачами.
ВЕСЫ
Не исключены конфликты с близкими людьми из-за вашей внутренней напряженности. Ваши родственники все прекрасно чувствуют, но раздражают вас попытками помочь. Стоит провести немного времени вместе в спокойной обстановке.
СКОРПИОН
Постарайтесь открыто выражать партнеру свои чувства. Не сдерживайте эмоции, и это поможет вам подняться на новый уровень общения. А еще вас может посетить вдохновение, и у вас появятся новые гениальные идеи.
СТРЕЛЕЦ
Стрельцы рискуют столкнуться со сложностями в работе. Придется проявить решительность и настойчивость, чтобы справиться с важными вопросами. Однако не стоит бояться брать на себя ответственность.
КОЗЕРОГ
Стоит сосредоточиться на своих целях, но при этом не забывать о ваших близких. Усердный труд и прагматизм сегодня ваши лучшие помощники. Ситуация в общем и целом стабильна.
ВОДОЛЕЙ
За ваши труды начальство решит поощрить вас хорошей премией. Ее не стоит расходовать просто так – она поможет вам достичь большой цели. Деньги притянут к себе и другие средства, которые помогут наладить ваше финансовое положение.
РЫБЫ
Сегодня стоит довериться своей интуиции: она поможет принять вам верные решения, особенно в отношениях. Также помните, что важен не только внутренний мир, но и внешние обстоятельства.
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