Гороскоп на день: 7 августа Тельцы получат интересное предложение по работе, а планы Дев нарушатся

Гороскоп на 7 августа Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска рассказал, что ждет нас 7 августа.

ОВЕН

Не стесняйтесь самовыражаться, быть собой и говорить то, что думаете. Ваша искренность поможет привлечь потенциального партнера, который будет ценить вас именно таким, какой вы и есть.

ТЕЛЕЦ

Тельцы могут получить интересное предложение, связанное с работой. Но не стоит сразу же соглашаться: подумайте о подводных камнях. Оставайтесь открытыми для новых идей и не бойтесь нестандартных решений.

БЛИЗНЕЦЫ

Стоит обратить внимание на свои расходы. Финансовая ситуация может сложиться не в лучшую для вас сторону. Откажитесь от незапланированных трат и рискованных вложений.

РАК

Стоит найти баланс между работой и отдыхом, чтобы чувствовать себя гармонично. Не берите на себя лишнее, но и о своих прямых обязанностях тоже не забывайте. Все будет хорошо.

ЛЕВ

Стоит проявить настойчивость, когда кто-то попытается нарушить ваши личные границы. Иначе их нарушать начнут чаще. Не стесняйтесь сказать, если вам что-то не нравится – вы имеете на это полное право.

ДЕВА

Ваши планы могут резко поменяться из-за непредвиденных обстоятельств. Придется проявить гибкость. Но ваша энергия поможет справиться с любыми задачами.

ВЕСЫ

Не исключены конфликты с близкими людьми из-за вашей внутренней напряженности. Ваши родственники все прекрасно чувствуют, но раздражают вас попытками помочь. Стоит провести немного времени вместе в спокойной обстановке.

СКОРПИОН

Постарайтесь открыто выражать партнеру свои чувства. Не сдерживайте эмоции, и это поможет вам подняться на новый уровень общения. А еще вас может посетить вдохновение, и у вас появятся новые гениальные идеи.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы рискуют столкнуться со сложностями в работе. Придется проявить решительность и настойчивость, чтобы справиться с важными вопросами. Однако не стоит бояться брать на себя ответственность.

КОЗЕРОГ

Стоит сосредоточиться на своих целях, но при этом не забывать о ваших близких. Усердный труд и прагматизм сегодня ваши лучшие помощники. Ситуация в общем и целом стабильна.

ВОДОЛЕЙ

За ваши труды начальство решит поощрить вас хорошей премией. Ее не стоит расходовать просто так – она поможет вам достичь большой цели. Деньги притянут к себе и другие средства, которые помогут наладить ваше финансовое положение.

РЫБЫ

Сегодня стоит довериться своей интуиции: она поможет принять вам верные решения, особенно в отношениях. Также помните, что важен не только внутренний мир, но и внешние обстоятельства.

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