Гороскоп на неделю: с 7 по 13 августа Стрельцам стоит хорошо отдохнуть, а Водолеям – быть экономнее

Время глобальных перемен Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз на неделю

Овен

Зов сердца позволит вам по-новому взглянуть на окружающих вас людей. Возможно, отношения, в которых вы состояли когда-то, дадут о себе знать. Общение с людьми из прошлого не принесет вам особой радости. Но в то же время вы сможете из них извлечь свою выгоду.

Телец

Нет причины стараться спасти всех. Ваша жизнь идет своим чередом. Пришла пора узнать ее ценность. Позвольте себе немного расслабиться на этой неделе и ничего не делать.

Близнецы

Вам жизненно необходимо двигаться к цели, чего бы вам это ни стоило. Вас переполняет энергия. Не бойтесь бороться за свою любовь. Истина на вашей стороне.

Рак

Ваша воля к жизни не даст вам опустить руки в критической ситуации. Даже если на ваши плечи ляжет нежеланная ответственность, у вас должно хватить сил на то, чтобы справиться со всем и получить заслуженную награду.

Лев

Общение с родными подарит вашей душе долгожданный покой. Звезды подскажут вам путь к достижению цели без лишних потерь. Но прежде вы сделаете шаг по нему, вам придется разобраться с собой. А на это потребуется много времени.

Дева

Страх прошлого может помешать вам увидеть красоту будущего. Точно так же, как ваши фантазии закрывают вам суть настоящего. На этой неделе вам предстоит столкнуться с реальным миром и посмотреть на жизнь трезвым взглядом.

Весы

Не стоит вечно надеяться на счастливый финал. На этой неделе вам предстоит узнать горькую правду о ком-то из ваших близких. Вы можете быть горько разочарованы в своей душе, однако не стоит отрекаться от человека. Ошибки есть у всех. Примите его таким, какой он есть, и окажите помощь. Вам самому станет легче от этого.

Скорпион

У вас появится шанс завести выгодные знакомства. Некоторые из них в дальнейшем могут сыграть серьезную роль в вашей жизни. Будьте внимательны. Провокации и излишний азарт вам свойственны. А это может исказить ваш путь.

Стрелец

Хорошее время, чтобы приумножить свое благосостояние. Вы сможете получить достойное вознаграждение за свои труды и хорошо отдохнуть. Отправляйтесь в путешествие с родными и близкими. Обретите духовную свободу.

Козерог

Общение с друзьями позволит вам найти внутри себя скрытые силы. Вы будете готовы взяться за любое понравившееся вам дело. Но далеко не каждое из них на самом деле по плечу. Чтобы достичь успеха, обратите внимание на мелкие детали.

Водолей

Ваше желание вернуть то, что ушло, бессмысленно. Пришла пора смотреть в будущее. А там вы можете столкнуться с недостатком средств. Постарайтесь не тратить свое состояние на сиюминутные хотелки. Оставьте деньги на то, что действительно важно.

Рыбы

Стоит задуматься о четком обозначении личных границ. Кто-то стремится разрушить их. Не бойтесь показать свою сильную сторону. Ваша душа достаточно окрепла для серьезных действий.

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