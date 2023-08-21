Жителя Ижевска осудили за угон автомобиля и мотоцикла

Мотоцикл угонщик оставил на территории дачного кооператива, а на машине доехал до города Фото: Евгения ГУСЕВА

Жителя Ижевска признали виновным в угоне двух транспортных средств – мотоцикла и автомобиля. Об этом со ссылкой на Первомайский районный суд сообщает прокуратура по Удмуртии.

Все произошло в июне 2023 года на территории одного из дачных кооперативов. Обвиняемый выпил и решил угнать транспорт, припаркованный возле дачных участков. И у него даже это получилось.

Позже один из дачников нашел свой мотоцикл самостоятельно – похититель оставил его в пределах кооператива. А вот автомобиль уехал дальше. Его обнаружили сотрудники полиции в Ижевске – на улице Труда.

Угонщику суд назначил наказание в виде 2 лет лишения условно с испытательным сроком на все 2 года. В настоящее время приговор не вступил в законную силу.

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