37 бойцов СВО из Удмуртии отправились в отпуск в августе

Ранее военнослужащие жаловались на отсутствие отпусков Фото: Мария Бакланова

За август 2023 года 37 военнослужащих из Удмуртии, находящихся в зоне СВО, отправились в отпуск. Об этом 21 августа сообщил Глава региона Александр Бречалов на аппаратном совещании с республиканском правительстве.

Вопрос с отпусками власти Удмуртии продолжают держать на контроле. Глава республики напомнил всем ведомствам о необходимости поддерживать связь с семьями участников военной спецоперации. Напомним, ранее причиной такого внимания стали жалобы бойцов на то, что их не отпускают в отпуск.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Мужчина и женщина пострадали при пожаре на улице Ленина в Ижевске

Девочку-подростка 2009 года рождения из Ижевска ищут с 19 августа

Владелец комиссионного магазина в Ижевске незаконно выдавал кредиты