В ночь с 21 на 22 августа в Удмуртии возможны заморозки на почве

Предстоящие ночи будут довольно прохладными Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

О предстоящих заморозках предупредили жителей Удмуртии специалисты республиканского гидрометцентра. По прогнозам синоптиков, заморозки придут в ночь с 21 на 22 августа и будут довольно слабыми, но ощутимыми.

Сейчас в Удмуртии установился температурный фон ниже, чем обычно бывает в 20-х числах последнего летнего месяца. Так, этой ночью местами по республике может похолодать до +2..+7°С, а на поверхности почвы кое-где будет до 0..-1°С. В последующие ночи ожидается температура в +3.. +8°С.

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