Работодателям в Удмуртии предложили отпускать родителей на линейки 1 сентября

Сейчас родителям приходится отпрашиваться с работы, чтобы побывать на линейке у ребенка Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Обращение на имя министра труда и соцзащиты России Антона Котякова сделал Павел Крупник, депутат законодательного собрания в Санкт-Петербурге. Он предлагает считать школьные линейки 1 сентября уважительной причиной для отсутствия родителей школьников на рабочем месте. Об этом сообщает RT (18+).

Как пояснил депутат, торжественная линейка в День знаний – это событие, в котором каждый год участвую тысячи россиян, и оно всегда приходится на первую половину одного из будних дней, когда работодатели неохотно отпускают сотрудников. Вместе с тем, присутствие родителей – это неотъемлемый атрибут линеек, особенно если говорить о первоклассниках. Павел Крупник подчеркнул, что первый поход ребенка в школу – это важное событие в каждой семье, и родители не должны его пропускать.

«Прошу Вас рассмотреть возможность определения случаев участия родителей в торжественных школьных линейках, посвященных празднованию Дня знаний (для родителей учеников начальных классов) и последнего звонка в качестве уважительной причины отсутствия на рабочем месте без вычета из заработной платы», – написал в обращении депутат.

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