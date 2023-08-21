В Ижевске водитель легковушки сбил переезжающего через зебру велосипедиста

Велосипедист получил травмы Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

32-летний велосипедист получил травмы в результате ДТП, которое произошло в Ижевске 19 августа около 19:00 напротив дома № 268 по улице Пушкинской. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Мужчину сбил на пешеходном переходе 36-летний водитель автомобиля «Kia Optima», который совершал на регулируемом перекрестке поворот направо. По предварительным данным, велосипедист ехал по зебре, тогда как по правилам должен был спешиться, чтобы перейти улицу.

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