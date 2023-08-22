В Удмуртии опровергли информацию о случаях заражения сибирской язвой

Жителей региона попросили не беспокоиться Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В связи с тем, что ряд СМИ распространил информацию о семи случаях заражения сибирской язвой в Удмуртии, республиканское Управление Роспотребнадзора выпустило официальное опровержение.

Согласно комментарию ведомства, информация является фейковой, то есть не соответствует действительности. Специалисты Роспоребнадзора сообщают, что на территории региона случаи заражения сибирской язвой не фиксировались.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Вступил в силу приговор в отношении экс-полицейского из Удмуртии

Двое взрослых и двое подростков пострадали в ДТП в Увинском районе Удмуртии

В «черный список»: что грозит подрядчику, сорвавшему капремонт подземного перехода возле УдГУ в столице Удмуртии