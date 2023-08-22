В «черный список»: что грозит подрядчику, сорвавшему капремонт подземного перехода возле УдГУ в столице Удмуртии

Подрядчик не уложился в сроки Фото: Мария Бакланова

Компанию ООО «Марстрой» из Казани, сорвавшую сроки капитального ремонта подземного перехода возле УдГУ в Ижевске, собираются включить в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом сообщил на официальной странице ВКонтакте Владимир Гуляев, и.о. главы Ижевска.

22 августа прошло заседание УФАС, которое собрали по обращению городской службы благоустройства и дорожного хозяйства. Заявление было удовлетворено, теперь вынесенное решение в течение 3 рабочих дней направят в адрес всех участвовавших сторон.

После внесения в «черный список» подрядчик два года не сможет участвовать в торгах для государственных и муниципальных нужд.

Также Владимир Гуляев сообщил о том, что новые торги на завершение реконструкции перехода будут объявлены в ближайшее время.

Напомним, привести в порядок этот подземный переход в 2022 году также не получилось из-за недобросовестности подрядчика. А в августе 2023 года контракт расторгли уже и с новым подрядчиком, который также не уложился в сроки.

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