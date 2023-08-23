14-летняя девочка из Воткинска получила ожоги 20% тела из-за игр с бензином

На подростке загорелась одежда. Фото: elements.envato.com

В Удмуртии 14-летняя девочка получила ожоги различной степени тяжести из-за опасных игр с бензином. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Это произошло в понедельник, 21 августа. Компания подростков развлекалась поздно вечером в одном из дворов Воткинска. Ребята затеяли опасную игру: один из них налил в бутылку бензин и поджег. Затем кто-то из ребят ее пнул, и бутылка, продолжая гореть, покатилась по земле. Бензин брызнул на брюки стоящей рядом девочки, и одежда вспыхнула.

Девочку спасло то, что товарищи додумались уложить ее на землю и начали засыпать песком. Пламя они сбили, но пострадавшая получила серьезные ожоги ног – то есть 20% тела. Ее госпитализировали.

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