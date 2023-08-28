Гороскоп на день: 29 августа Близнецам стоит мыслить рационально, а Козерогам – проявить упорство в делах

Астропрогноз для всех знаков зодиака Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз на вторник для всех знаков зодиака.

Овен

Вы можете столкнуться с некоторыми препятствиями, но не бойтесь их. Используйте свою решительность, чтобы преодолеть трудности и достичь своих целей. Вселенная слышит вас и готова подарить желаемый шанс.

Телец

Даже если кажется, что все идет не так – не прекращайте работать. Дайте выход своим эмоциям. Ваша творческая энергия позволит вам справиться с любыми неприятностями и по-новому взглянуть на свой день.

Близнецы

Стремясь к истине, вы можете заблудиться в ошибочных умозаключениях. Слепая ревность, страх быть отвергнутым – естественны. Сейчас лучше мыслить рационально. Если вы любите человека – доверьтесь ему.

Рак

У вас будет возможность проявить себя. Ваш талант раскроется с иной стороны, и даст вам шанс сделать больше чем вы планировали. Доверьтесь воле случая и плывите по течению.

Лев

Мир не такой, каким кажется на первый взгляд. За светом всегда стоит толика тьмы. Сегодня не стоит принимать поспешных решений и подписывать важные бумаги. Прежде чем сделать выбор – взвесьте все за и против.

Дева

Ваша внутренняя энергия поможет вам грамотно организовать рабочий день. Сегодня вы очень проницательны, ничто не сможет вас обмануть. Этот день хорош для заключения контрактов и бесед тет-а-тет.

Весы

Если что-то должно умереть, оно непременно умрет. Постарайтесь не держаться слишком сильно за материальные вещи. Все что у вас есть – это бесценный опыт. И какими бы богатствами вас не одарила жизнь, в конечном итоге только он останется с вами до конца.

Скорпион

Трудности на работе тревожат вас и отвлекают от более важных и насущных проблем. Постарайтесь в этот период не замыкаться в себе. Любые спорные ситуации можно решить, если довериться людям, что окружают вас.

Стрелец

Стремление к получению знаний – похвально. Но сегодня вам не стоит излишне перенапрягаться в погоне за ними. Жизнь одна, цените и наслаждайтесь ее моментами.

Козерог

Ваша внутренняя сила – надежная защита от нервных переживаний. У вас получится добиться успехов в новом деле. Верьте в себя и мир ответит вам.

Водолей

Вы можете получить некоторые новые навыки, которые помогут вам улучшить свою жизнь в целом. Не упустите шанс вернуть себе внутренний покой.

Рыбы

Вы будете испытать некоторые сложности с пониманием вашего окружения. Вселенная даст вам возможность временно увидеть происходящее вокруг вас со стороны. Это поможет вам увидеть проблемы не только в других, но и в себе и встать на путь исправления.

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