На улице Удмуртской в Ижевске загорелся микроавтобус

На помощь пришли водители и пожарные. Фото: Григорий Кудреватых

О загоревшемся на улице Удмуртской автомобиле ижевчане сообщили утром в среду, 30 августа. Это произошло напротив магазина «Малахит». Момент тушения пожара запечатлела на видео слушательница радио «Адам» (104,5 ФМ, 12+).

В пресс-службе ГУ МЧС по Удмуртии пояснили, что возгорание при помощи огнетушителя ликвидировали пожарные, которые в тот момент проезжали мимо. Но до этого на помощь пришли водители других машин.

Возгорание успешно потушили. Фото: Григорий Кудреватых

На месте побывал наш корреспондент. Он сообщил, что у микроавтобуса марки JAC загорелся моторный отсек. Машина, кстати, имела госномера Узбекистана.

Причина пожара пока неизвестна. К частью, обошлось без пострадавших.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Из окна многоэтажки в столице Удмуртии 29 августа выпала женщина

В столице Удмуртии сократили число рейсов теплоходов до 2 сентября

Спасатели в Удмуртии сняли с дерева 12-летнего подростка