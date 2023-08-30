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НовостиПроисшествия30 августа 2023 9:31

Нетрезвый водитель в Ижевске на ул. Орджоникидзе столкнулся с автобусом

Один человек пострадал при лобовом столкновении легковушки и пассажирского автобуса в столице Удмуртии
Екатерина АРДАШЕВА
Водитель и пассажиры автобуса не пострадали

Водитель и пассажиры автобуса не пострадали

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Ижевске 29 августа около 20:00. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Авария случилась на улице Орджоникидзе возле дома номер 17. 37-летний пьяный водитель ехал за рулем «ВАЗ-2114». Поворачивая налево, он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, столкнувшись с автобусом «Нефаз».

Водитель легковушки получил травмы, но пассажиры и водитель автобуса в результате столкновения не пострадали.

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