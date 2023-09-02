Реконструкция дороги от Ижевска до аэропорта запланирована на 2025-2026 годы

Уже сейчас пассажиропоток на трассе очень большой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дорога от Ижевска до аэропорта требует полной реконструкции, также есть планы по ее расширению. Об этом рассказал в рамках прямого эфира на канале «Моя Удмуртия» Глава республики Александр Бречалов.

Он отметил, что пассажиропоток увеличивается каждый год, а с появлением международного терминала возрастет еще сильнее, поэтому дорогу потребуется увеличить до двух полос в обоих направлениях.

Однако проект это очень сложный и дорогой. Если ориентироваться на текущие стоимости, то его цена составляет порядка 3,5 млн рублей. Но заявку на финансирование смогут отправить лишь в 2025-2026 году.

В настоящее время готовится проектно-сметная документация на этот объект.

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