Установку конструкций терминала аэропорта в Удмуртии планируют закончить к концу 2023 года

Одновременно со строительством продолжается работа по получению разрешения на открытие международного сектора. Фото: udmurt.ru

Нулевой цикл строительства терминала аэропорта завершился в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сейчас подрядчик уже закончил с заливкой фундамента первого и технологического этажей, а также установкой железобетонных колонн каркаса конструкции. На данный момент специалисты заняты армированием балок и плит перекрытия первого этажа, а также заливкой стен технического этажа и лифтовых шахт.

Работы по установке всех конструктивных элементов здания, в том числе стен, крыши, дверей и лестниц планируют закончить к концу 2023 года. Это позволит приступить к внутренним отделочным работам зимой.

Одновременно со строительством продолжается работа по получению разрешения на открытие международного сектора. Сейчас «Ижавиа» уже подготовила документацию необходимую для оснащения пропуска. Напомним, ранее заявлялось, что первые международные рейсы вылетят из Ижевска в 2024 году.

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