Частное хозяйство загорелось в Удмуртии

Огнем уничтожены: веранда, кровля и часть бани Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Частное хозяйство загорелось в Киясовском районе Удмуртии 2 сентября. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

По данным ведомства, около 14:18 поступило в дежурную часть поступило сообщение о пожаре в деревне Аксарино. Горел двухэтажный деревянный дом и надворные постройки на прилегающей к нему территории. Общая площадь пожара составила – 307 кв.м. В тушении и разборе последствий пожара помогали добровольцы.

«Огнем уничтожено: хозяйство №5-1 – кровля квартиры, веранда, гараж; хозяйство №5-2 – кровля квартиры, веранда. Повреждены внешние стены и внутренняя отделка квартир, предбанник в хозяйстве №5-1, стена бани в хозяйстве №5-2 и стена сарая в хозяйстве №3», – говорится в сообщении МЧС.

Предварительной причиной пожара названо короткое замыкание.

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