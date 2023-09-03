Житель Ижевска предстанет перед судом за пропаганду нацизма

Уголовное дело направлено в суд Фото: Сергей ГРАЧЕВ

29-летний ранее судимый житель Ижевска предстанет перед судом за публичную демонстрацию экстремистской символики. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

По данным следствия, обвиняемый, используя баллончики с краской, наносил на стены городских домов графические изображения солярных и других символов, схожих по начертанию с нацистской символикой. Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за такое же нарушение.

Уголовное дело направлено в суд.

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