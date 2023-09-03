Видимость утром 4 сентября со ставит до 500 метров Фото: Амир Закиров

Густой туман ожидается в Удмуртии 4 сентября. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«Ночью и утром 4 сентября по республике ожидается туман с ухудшением видимости до 500 м», – говорится в сообщении.

МЧС напоминает жителем региона об осторожности во время плохой видимости.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В Ижевске начались гонки Второй «Ижевской регаты»

2 сентября в Ижевске проходит фестиваль клубов и секций «Танцующие»

Депутат призвал строже наказывать водителей за объезд пробок по обочинам