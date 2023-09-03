За 2023 год в Удмуртии было выявлено 107 случаев клещевых инфекций

из 107 заболевших, 8 детей Фото: Мария Бакланова

За эпидемиологический сезон 2023 года на территории Удмуртии было выявлено 107 случаев заражения разными клещевыми инфекциями, 8 из которых – дети. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по региону.

Из числа заболевших 45 случаев – это заражение клещевым энцефалитом, остальные 67 – заражение боррелиозом. Это меньше, чем в 2022 году, когда заболевших клещевым энцефалитом было 78 человек, а боррелиозом – 82.

Самое большое число заболевших было зафиксировано в Ижевске – 38 человек. Всего за эпидемиологический сезон в больницы региона обратилось 13,1 тысячи человек, из них 2,7 тысячи – дети.

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