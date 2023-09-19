Администратор пункта выдачи заказов в Ижевске похищала товары из маркетплейса

Видеокамера запечатлела подмену одних кроссовок на другие Фото: пресс-служба МВД по Удмуртской Республике

26-летнюю уроженку Азербайджана задержали в Ижевске по подозрению в мошенничестве. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, женщина два месяца проработала в пункте выдачи интернет-заказов. За это время она похитила товаров на сумму 745 тыс. рублей.

Товары – одежду и обувь, украшения и мобильные телефоны – подозреваемая заказывала с аккаунтов своих знакомых и родственников. После получения оформлялся отказ, но отправляла назад либо пустые коробки, либо какое-нибудь старье. Например, однажды злоумышленница подговорила своего брата. Камера видеонаблюдения запечатлела, как он заходит в примерочную в одной обуви, а выходит в другой – даже другого цвета. Старая пара ботинок при этом отправилась в магазин под видом возврата.

В отношении администратора пункта выдачи возбудили уголовное дело. Женщине может грозить до 6 лет лишения свободы. У нее дома провели обыск и обнаружили много похищенных вещей. Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

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