178 бойцов СВО из Удмуртии побывали в отпусках с начала августа

В зону СВО регулярно отправляется все необходимое Фото: Мария Бакланова

В Удмуртии состоялось совещание, посвященное мерам поддержки для участников СВО и их родных. Его провел глава региона Александр Бречалов, назвавший это направление одним из приоритетных. Об этом сообщила пресс-служба Главы и правительства Удмуртии.

По словам Александра Бречалова, с начала августа 178 бойцов побывали в отпусках. Кроме того, в зону СВО направлено более 1 тысячи тонн грузов.

«Для дополнительной безопасности и комфорта наших ребят в зону СВО регулярно отправляется все необходимое от стройматериалов и леса до спецсредств и экипировки. Буквально в субботу общими силами отправили 4 машины с пиломатериалами, кабелем, автозапчастями, печами-буржуйками, маскировочными сетями», – рассказал Глава Удмуртии.

3421 человек обратился за помощью в оформлении документов и мер соцподдержки, об этом сообщил на совещании Максим Шумихин, руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества».

О помощи семьям участником СВО рассказала министр социальной политики и труда Удмуртии Ольга Лубнина. Так, в загородном лагере бесплатно отдохнули 288 детей и еще 190 ребят побывали в пришкольных лагерях. А родителей 1068 детей освободили от платы за детский сад.

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