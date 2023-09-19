Нужно активнее развивать производственные мощности: Владимир Путин проводит заседание комиссии в Ижевске

В начале обращения президент поздравил всех ветеранов и работников ОПК с Днем оружейника. Фото: http://kremlin.ru/

19 сентября Ижевск посетил Владимир Путин. Как сообщает пресс-служба президента страны, в столице Удмуртии он провел заседание Военно-промышленной комиссии. В начале обращения президент поздравил всех ветеранов и работников ОПК с Днем оружейника.

«Хочу поблагодарить за ответственный, добросовестный подход к делу. Мы, безусловно, гордимся достижениями конструкторов, инженеров, рабочих, которые вносят неоценимый вклад в обеспечение обороноспособности и безопасности России, в техническое оснащение Армии и Флота на самом высоком уровне», – сказал Владимир Путин.

В повестке дня встречи три важных вопроса. В первую очередь был проанализирован график поставок вооружения и техники, также определены приоритетные задачи на грядущий 2024 год.

«Тема крайне важная, актуальная, напрямую связана с решением стратегической задачи – своевременного и в полном объеме обеспечения войск, участвующих в специальной военной операции», – подчеркнул президент.

Владимир Путин отметил, что за 8 месяцев 2023 года организации ОПК страны не только не сбавляли стабильного темпа работы, но и в некоторых случаях увеличили выпуск военной продукции.

Вторым вопросом повестки стало формирование проекта Госпрограммы вооружения на 2025-2034 годы.

«Мы, безусловно, должны смотреть вперед, заглядывать «за горизонт». Уже не раз отмечал, что это один из ключевых документов стратегического планирования, который имеет принципиальное, определяющее значение для укрепления обороноспособности и безопасности России», – подчеркнул глава государства.

И последним, третьим рассмотренным вопросом стало утверждение кандидатов на должности генеральных конструкторов по созданию вооружения и военной техники, а также руководителей приоритетных технологических направлений.