Пошуршим: где найти самые красивые осенние листья

Фото: Пресс-служба Tele2

В каждом времени года есть пора, которую упустить нельзя, не было шороха листьями – не было той самой золотой осени. Неоспоримый научный факт: шуршание листвы под ногами оказывает благоприятное воздействие на нервную систему и снижает уровень тревожности. Прогулки на свежем воздухе также благотворно влияют на здоровье, а прекрасные виды помогают ненадолго забыть о заботах и проблемах. В республике множество мест, где можно качественно и с пользой пошуршать. Вместе с Tele2 подобрали для вас варианты в городе и за его пределами. Если неделя выдалась тяжелой – самое время отправляться к листьям.

Фото: Пресс-служба Tele2

В черте Ижевска

Парк «Люллинская жемчужина», ориентиры – ул. Летняя, 4, а дальше по тропинке к полю до указателя. Дорога до ручья-водопада идет по лесной экотропе и занимает около 20 минут, само место – концентрированный релакс, эффект от шуршания листьями усилит созерцание бегущей воды. Здесь же уверенный прием Tele2, можно позвонить родственникам по видеосвязи и поделиться позитивом: вода, листва и вы в самом прекрасном настроении.

Сквер оружейника Драгунова – ухоженная современная территория со спортивной площадкой, зонами отдыха, столами для тенниса, качелями, мостиками и водоемом, по глади которого плавают осенние листья. Обстановка располагает к отдыху, главное – не забыть, зачем вы пришли.

Парк культуры и отдыха имени Кирова – парковая зона золотой осенью переполнена фотографами и моделями, семейными фотосетами и подростками на самокатах. Но если пройти чуть дальше в сторону набережной, людей становится меньше, деревьев и листвы больше, с откоса откроются умиротворяющие пейзажи на противоположный берег. Не забудьте поделиться удачными фото в новых локациях, загрузить кадры в сеть поможет мобильный интернет Tele2.

Фото: Пресс-служба Tele2

За пределами столицы Удмуртии есть несколько мест, которые прекрасны осенью, шуршать листьями можно целый день.

Ершовская дубрава возле Сарапула. Заповедная территория осталась практически не тронутой человеком, поэтому шуршать листвой здесь нужно аккуратно, чтобы не нарушить атмосферу места. Немногочисленные приезжие любят прогуляться вокруг пруда и поспорить, какое из деревьев здесь появилось первым. Возраст отдельных экземпляров превышает 150 лет.

Копкинский парк диких животных в Селтинском районе. Здесь можно погулять по лесу и над ним, экотропа проходит на высоте трех метров, откуда легко рассмотреть обитателей здешних мест: оленей, косуль и кабанов. Везде уверенно работает мобильная связь Tele2, на обратном пути в город можно поделиться маршрутом путешествия и впечатлениями в социальных сетях.

Чемошур-Учинский каньон. Шуршать листьями начнете сразу, возле деревни Чемошур-Уча, пока не доберетесь до каньона. По его стенам стекают чистые ручьи, на дне протекает прозрачная река, а рядом возвышаются могучие деревья. Это место могло бы стать природной декорацией к художественным фильмам и точно подойдет, если хочется побыть наедине с природой.

Куда бы вы ни отправились, с вами всегда мобильный интернет Tele2, в Удмуртии он доступен 99% жителей республики. Записывайте видео, делитесь шуршанием листвы с друзьями, и пусть выходные станут немного уютнее и ярче этой золотой осенью.