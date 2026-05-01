В Удмуртии рабочие специальности заняли 60% рынка вакансий

Самыми востребованными в Удмуртии остаются квалифицированные рабочие, а также повара и швеи Фото: Архив КП.

В Удмуртии зафиксирован устойчивый спрос на представителей рабочих профессий – на них приходится большая часть всех свободных рабочих мест. Об информация есть на сайте главы и правительства Удмуртии. Больше всего предприятия нуждаются в токарях, фрезеровщиках, водителях, электрогазосварщиках и операторах станков с ЧПУ.

Как отмечает директор Кадрового центра «Работа России» в Удмуртии Максим Фефилов, к каждому соискателю подбирается индивидуальный подход, что позволяет быстрее выйти на работу независимо от возраста или здоровья. Для тех, кто решил полностью сменить сферу деятельности, действует программа переобучения в рамках нацпроекта «Кадры», инициированного Владимиром Путиным.

За первые месяцы года работу получили 1925 человек. Это на 10,6% превышает цифры аналогичного периода прошлого года. Для поддержки занятости государство также субсидирует найм определенных категорий граждан и помогает компаниям обустраивать места для ветеранов СВО.

