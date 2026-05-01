В Ижевске отремонтируют 41 тротуар и 26 межквартальных проездов

При выборе участков учитывался трафик и близость социальных объектов. Фото: пресс-служба Администрации Ижевска.

В Ижевске в строительном сезоне 2026 года планируют выполнить капитальный ремонт 41 тротуара и 26 межквартальных проездов. Эта информация есть на сайте администрации Ижевска. Накануне комиссия проверила готовность объектов в Устиновском районе, где большой объем работ запланирован на улицах Писателя Самсонова и Сабурова.

Председатель Городской думы Любовь Зайцева отметила, что при выборе участков учитывался трафик и близость социальных объектов – школ и садиков. Ремонтом в этом году займется новый подрядчик из Перми. Специалисты не просто заменят асфальт, но и установят новые бордюры, а также организуют водоотвод, чтобы на новых дорожках не стояла вода.

