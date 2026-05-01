В Ижевск 1 мая прибыл передвижной музей «Поезд Победы»

«Поезд Победы» привез в Удмуртию уникальные экспонаты военной техники Фото: пресс-служба Администрации Ижевска.

На железнодорожном вокзале Ижевска сегодня прошла торжественная встреча «Поезда Победы». Об этом сообщает в своих соцсетях Глава города Дмитрий Чистяков.

Исторический эшелон воссоздает атмосферу возвращения солдат-победителей в 1945 году. В составе поезда – платформы с военной техникой, среди которой легендарная самоходная установка, танки и «Катюша». Особое внимание ижевчан привлекла «полуторка» – грузовик, ставший одним из символов жизни и снабжения в военные годы.

Как отметил Дмитрий Чистяков, в годы войны железная дорога была главной стратегической артерией страны. Мемориальный состав стал живым напоминанием о трудовом подвиге железнодорожников и солдат. Встретить поезд на перрон пришли сотни ижевчан целыми семьями.

