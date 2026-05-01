В «ИжАвиа» прокомментировали ограничение Росавиацией сертификата компании

В авиакомпании «ИжАвиа» сформирована комиссия по пересмотру регламентов безопасности. Фото: Мария Бакланова. Перейти в Фотобанк КП

Авиакомпания «ИжАвиа» подготовила детальный план по устранению замечаний Росавиации и продолжает летать в обычном режиме. Об этом сообщает в своих соцсетях генеральный директор АО «ИжАвиа» Александр Синельников.

Руководитель пояснил, что временное ограничение срока действия сертификата (до 28 июля) связано с результатами проверки Ространснадзора. На данный момент компания уже внедрила усиленный контроль подготовки авиатехники и исключила допуск самолетов к вылету при наличии любых неустраненных записей в журналах.

Поводом для ограничений стали результаты проверки Ространснадзора. Инспекторы выявили факты допуска к рейсам самолета, прошедшего обслуживание не в полном объеме, а также нарушения в планировании работы пилотов и превышение рабочих смен техников. Кроме того, ведомство указало на ненадлежащую работу системы управления безопасностью полетов.

«Важно, что "ИжАвиа" продолжает производственную деятельность. Временное ограничение не означает запрета на полеты», – подчеркнул Александр Синельников.

Он также заверил пассажиров, что все обязательства по перевозке багажа и людей будут выполнены, а билеты на будущие даты остаются действительными.

