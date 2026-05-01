В Ижевске на пожаре в доме по улице Берша спасли восемь человек

Огонь с балкона начал быстро распространяться по этажам, семь жителей столицы Удмуртии обратились за медпомощью Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

В столице Удмуртии огнеборцы ликвидировали крупный пожар в жилом доме на улице Архитектора П.П. Берша. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии. Пожар начался сегодня, 1 мая, в двенадцатом часу дня.

Как рассказала дознаватель МЧС Татьяна Логинова, к моменту приезда первых подразделений на балконе происходило открытое горение, а пламя уже переходило на квартиры этажами выше. Из окон просили о помощи люди, отрезанные дымом. Пожарным удалось спасти восемь человек (из них двое детей), используя маски самоспасателей. Всего из здания было эвакуировано 20 человек.

В результате ЧП за медицинской помощью обратились семь пострадавших, в том числе дети 3 и 15 лет. Предварительно у всех диагностировано легкое отравление угарным газом. Четверо человек, включая подростка, от госпитализации отказались.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жителя Глазова осудили за убийство жены и расчленение ее тела

Садовый дом площадью 56 «квадратов» сгорел под Ижевском из-за неисправной розетки

Сбившего пешехода самокатчика приговорили к условному сроку в Ижевске